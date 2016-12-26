26 декабря 2016, 16:48
Газманов вызвался помочь возродить ансамбль имени Александрова
Российский исполнитель Олег Газманов окажет помощь в восстановлении ансамбля имени Александрова, 64 артиста которого погибли во время крушения Ту-154 в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
«Само собой, конечно, мы должны восстановить ансамбль. Я всеми силами буду в этом помогать», — заявил Газманов журналистам.
Он также выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы.
Ту-154 Минобороны России разбился в море около Сочи рано утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека. Ансамбль Александрова летел в Сирию, чтобы выступить перед российскими военными.
Также в салоне находились сотрудники Первого канала, «Звезды» и НТВ, руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие.
Выживших в катастрофе обнаружено не было.
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