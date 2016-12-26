Газманов вызвался помочь возродить ансамбль имени Александрова

Российский исполнитель Олег Газманов окажет помощь в восстановлении ансамбля имени Александрова, 64 артиста которого погибли во время крушения Ту-154 в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

«Само собой, конечно, мы должны восстановить ансамбль. Я всеми силами буду в этом помогать», — заявил Газманов журналистам.

Он также выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы.

Ту-154 Минобороны России разбился в море около Сочи рано утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека. Ансамбль Александрова летел в Сирию, чтобы выступить перед российскими военными.

Также в салоне находились сотрудники Первого канала, «Звезды» и НТВ, руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие.

Выживших в катастрофе обнаружено не было.