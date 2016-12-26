Умер Джордж Майкл

Полиция округа Тэмс-Велли графства Оксфордшир охарактеризовала смерть знаменитого певца, композитора и продюсера Джорджа Майкла как невыясненную. Однако в коммюнике отмечено, что никаких подозрительных обстоятельств не выявлено.

25 декабря о его смерти сообщила BBC News со ссылкой на заявление агента исполнителя.

«С большой печалью мы подтверждаем, что наш возлюбленный сын, брат и друг Джордж Майкл мирно скончался у себя дома во время рождественских праздников. Его семья хотела бы попросить, чтобы их право на частную жизнь уважалось в это сложное и эмоционально непростое время. На данном этапе дополнительных комментариев не будет», — сказано в заявлении.

Джордж Майкл, настоящее имя Георгиос Кириякос Панайоту, стал популярен в начале 80-х годов прошлого века в составе дуэта «Wham!». После его распада в 1986 году начал сольную карьеру.

За время музыкальной карьеры 53-летнего Джорджа Майкла выпущено более 100 млн альбомов с его записями. Известно, что в марте 2017 года выйдет на экраны документальный фильм, посвященный его творчеству.