Храм Спаса на Крови назван самой популярной достопримечательностью России

Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге был признан самой популярной достопримечательностью России. Такой вывод был сделан британским порталом скидочных купонов Vouchercloud на основании опроса, проведенного среди туристов всего мира.

Главной достопримечательностью в Белоруссии участники опроса сочли Брестскую крепость, на Украине — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове. В Турции туристы чаще всего посещают собор Айя-София в Стамбуле, в Китае — сохранивший свой первоначальный вид участок Великой Китайской стены Мутяньюй с 22 башнями.

Самым популярным местом США был назван Центральный парк в Нью-Йорке. Большинство туристов, приехавших во Францию, хотят побывать в парижском музее искусств д'Орсе. В Великобритании — в лондонском музее фильмов о Гарри Поттере, в Германии — полюбоваться в Гамбурге железнодорожным макетом «Миниатюрная страна чудес».

Самые привлекательные места мира места были определены на основании данных туристического сервиса TripAdvisor, который в мае 2016 года поместил петербургский храм Спаса на Крови на седьмое место в десятку самых популярных мировых достопримечательностей.