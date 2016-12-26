Путин признался в обеспокоенности конфликтами в горячих точках

Российский лидер Владимир Путин признал, что его, «безусловно, беспокоят» конфликты, которые в настоящее время разворачиваются в разных горячих точках по всему миру, передает «Интерфакс».

Такое заявление глава государства сделал в ходе заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Санкт-Петербурге.

«Мы знаем, как непросто складываются отношения во многих регионах мира, количество проблемных горячих точек не уменьшается, а застарелые конфликты, к сожалению, не преодолеваются в том объеме, в каком бы хотелось», — отметил Владимир Путин.

Он уточнил, что имеет в виду, в частности, ситуацию в Афганистане, сирийский конфликт и другие подобного рода события по всему миру.

«Я очень рад, что мы имеем возможность сегодня встретиться и поговорить обо всех этих проблемах», — обратился президент РФ к участникам заседания ОДКБ.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о том, не «манкирует» ли президент Белоруссии Александр Лукашенко саммитом ОДКБ, на который он не прибыл. Песков отметил неуместность самой формулировки вопроса и некорректность разговора о причинах отсутствия белорусского лидера на встрече в Санкт-Петербурге.