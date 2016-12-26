Число фигурантов в деле об отравлении в Иркутске выросло до 23 человек

В Иркутске в рамках дела о массовом отравлении косметическим средством «Боярышник» задержаны 23 человека. Об этом со ссылкой на региональное управление следственного комитета сообщает РИА Новости.

26 декабря стало известно, что из 19 задержанных в рамках возбужденного уголовного дела четверых решено арестовать, двух отправили под домашний арест. Решение о мере пресечения для еще одного фигуранта отложено на 72 часа.

Кроме того, иркутский Минздрав сообщил, что число жертв отравления достигло 76 человек.

Сибирские региональные власти приняли решение запретить торговлю всеми непищевыми спиртосодержащими жидкостями.

Роспотребнадзор на месяц месячный запретил продажу «спиртосодержащей продукции бытового назначения» по всей России.