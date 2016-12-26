«Bosco di Ciliegi» откроет в Калуге крупное производство одежды

21 декабря правительство Калужской области и группа компаний «Bosco di Ciliegi» заключили соглашение о создании производственного комплекса «Мануфактура Боско». Документ о реализации инвестиционного проекта подписали глава области Анатолий Артамонов и глава группы компаний Михаил Куснирович, сообщает пресс-служба администрации области.

За три года «Bosco di Ciliegi» собирается инвестировать в создание крупного швейного производства на площадке индустриального парка «Калуга-Юг» более миллиарда рублей. Уже в 2019 году запланирован выход на проектную мощность — около 3,7 млн трикотажных изделий брэнда «Bosco di Ciliegi» и свыше 115,2 тысяч единиц верхней одежды в год. На производстве будет создано около 900 рабочих мест.

Михаил Куснирович заявил на брифинге, что в Калуге будет производиться ключевая линейка одежды Bosco. Он высказал уверенность в том, что высокое качество продукции позволит ей конкурировать с другими брендами не только на территории России, но и за рубежом.

«Это новые рабочие места и налоги от производства. В случае с Bosco — это всемирно известный бренд. То, что такая продукция будет производиться в Калуге, добавляет нам имидж», — подчеркнул глава области Анатолий Артамонов.

«Мануфактура Боско» будет выпускать ветровки, пуховики, футболки и спортивные костюмы. На базе нового производственного комплекса также начнутся разработка и выпуск экипировки для спортсменов и технического персонала соревнований. Кроме того, будет производиться форма для детских оздоровительных лагерей отдыха, в том числе, для «Артека».