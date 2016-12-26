На март 2017 года запланировали концерт памяти ансамбля имени Александрова

Исполнительный директор фестиваля «Спасская башня» Владимир Доронкин заявил, что концерт памяти Валерия Халилова — руководителя ансамбля имени Александрова — запланирован на март будущего года. Он подчеркнул, что все фестивали «Спасская башня» будут связаны с именем Халилова, передает «Интерфакс».

«Произошло ужасное событие, оно всех нас ошеломило. Валерий Михайлович отдал много усилий фестивалю "Спасская башня" на Красной площади. Он был и остается первым руководителем фестиваля, именно поэтому фестиваль в 2017 году и в последующие годы будут связаны с его именем», — сказал Доронкин.

Он добавил, что подробности и программа концерта будут объявлены позднее. Доронкин также отметил, что «во всех материалах на сайте, на информационных ресурсах фестиваля будут отражены роль Валерия Михайловича в становлении, запуске проекта, то, как он в нем участвовал».

Валерий Халилов находился на борту самолета Минобороны России Ту-154, который потерпел крушение 25 декабря в Черном море. Практически сразу после взлета авиасудно исчезло с экранов радаров. На его борту находилось 92 человека, включая членов ансамбля имени Александрова, военных, журналистов, а также главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку.

В настоящее время в Москву доставлена часть тел, обнаруженных в результате поисково-спасательной операции в акватории Черного моря. Стало известно об опознании одного их пассажиров самолета.