В Москве решили снести здание Ховринской больницы

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что недостроенное здание Ховринской больницы будет снесено. На ее месте принято решение построить жилье. Соответствующая информация размещена на сайте столичного департамента градостроительной политики.

«Мэр Москвы Сергей Собянин принял принципиальное решение о сносе за счет средств бюджета недостроенного здания Ховринской больницы. На месте долгостроя планируется построить жилье для нужд города», — отметил Хуснуллин.

Сообщается также, что в настоящее время проект сноса больницы, а также объемы строительства жилья прорабатываются. Ховринская больница является советским долгостроем. Ее начали строить еще в 1980 году. За несколько десятилетий здание сильно пострадало и не подлежит восстановлению.