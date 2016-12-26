В России отзовут почти 20 тысяч Lexus NX из-за проблем с тормозами

Российское подразделение автопроизводителя Toyota отзывает на территории страны 18 757 автомобилей Lexus NX. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзываются модели Lexus NX 200, Lexus NX 300h и Lexus NX 200t, проданные начиная с сентября 2014 года. VIN-коды отзываемых машин опубликованы на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что эти автомобили имеют электромеханический стояночный тормоз (кнопка на панели вместо обычного ручника).

Ручник автоматически отключается при трогании автомобиля с места. Однако «в связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован» во время стоянки автомобиля, отмечается в сообщении.

«В ситуации, когда трансмиссия будет находиться в режиме "Паркинг", существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад», — отмечают в Росстандарте.