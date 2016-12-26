В Кремле заметили отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

В администрации президента России подтвердили, что глава Белоруссии Александр Лукашенко не примет участия в саммитах ЕАЭС и ОДКБ, проходящих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что Лукашенко «манкирует этим мероприятием», назвал такую оценку неуместной.

«Я не думаю, что слово "манкирует" здесь уместно. Действительно, наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах», — заявил Песков.

Он отметил, что российской стороне «некорректно было бы говорить о причинах» отсутствия Лукашенко.

Также Песков добавил, сообщает РИА Новости, что «все документы, которые сегодня будут подписываться, ранее были полностью согласованы» с белорусскими партнерами. Подписанные документы будут направлены в Минск, где Лукашенко также сможет их завизировать, отметил Песков.