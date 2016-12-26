Лужков рассказал о своем самочувствии

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков сообщил, что чувствует себя нормально. Однако он заявил РИА Новости, что намерен остаться в больнице всего один день.

«Завтра улетаю кататься на лыжах. Я уже сегодня закончу здесь прокапывание. Это вирусное воспаление легкого. Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе — вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа», — сказал Лужков.

Он также пожаловался на журналистов, устроивших ему «веселую жизнь». По словам Лужкова, ему поступило множество звонков, мешавших восстанавливать здоровье.

Напомним, 23 декабря некоторые СМИ сообщили, что Юрий Лужков из-за резкого снижения давления потерял сознание в библиотеке МГУ. Он был экстренно госпитализирован.

Позже Лужков сообщил, что у него обнаружено воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.