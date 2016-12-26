Российские военные нашли в Алеппо захоронения жителей со следами пыток

Военнослужащие российской армии обнаружили в восточной части сирийского Алеппо массовые захоронения мирных жителей со следами пыток. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

«Результаты только первого обследования районов Алеппо, оставленных так называемой оппозицией, способны многих шокировать. Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову», — заявил Конашенков.

Он добавил, что в отвоеванных у боевиков районах Алеппо обнаружены также «семь огромных складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов».

Конашенков добавил, что перед уходом из города боевики заминировали «буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы, и даже детские игрушки».

К 22 декабря силы правительственной армии Сирии при поддержке ВКС России и армии Ирана взяли под контроль восточную часть города Алеппо, которую с 2012 года удерживали оппозиционные сирийским властям группировки.