Дело экс-депутата Михеева о покушении на мошенничество передали в суд

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении депутата Государственной думы шестого созыва Олега Михеева, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

По его словам, дело в отношении экс-депутата уже направлено в Советский районный суд Волгограда.

Напомним, в Госдуме шестого созыва Олег Михеев представлял партию «Справедливая Россия». Уголовное дело, фигурантом которого он является, возбуждено по статье о покушении на мошенничество.

Конкретно бывшего депутата подозревают в хищении 2,1 миллиарда рублей и отчуждении имущества на 500 миллионов рублей. Следствие считает, что в 2007 году Михеев изготовил поддельные документы о якобы имеющейся задолженности «Волгопромбанка» перед ним лично.

В конце прошлого года Волгоградский арбитражный суд признал Михеева банкротом: это был первый в России прецедент, когда закон о банкротстве физических лиц применили к парламентарию.