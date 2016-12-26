26 декабря 2016, 20:46
Президент наградил орденами Евгения Миронова и Дениса Мацуева
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями соотечественников. Среди награжденных — группа деятелей культуры. Документ опубликован на сайте Кремля.
Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и композитор Алексей Рыбников удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Орден Почета присвоен пианисту, солисту Московской филармонии Денису Мацуеву. Такую же награду получила режиссер Алла Сурикова и другие артисты.
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