Президент наградил орденами Евгения Миронова и Дениса Мацуева

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями соотечественников. Среди награжденных — группа деятелей культуры. Документ опубликован на сайте Кремля.

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и композитор Алексей Рыбников удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Орден Почета присвоен пианисту, солисту Московской филармонии Денису Мацуеву. Такую же награду получила режиссер Алла Сурикова и другие артисты.