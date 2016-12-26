На московских вокзалах не нашли взрывчатку

В ходе проверки Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов Москвы взрывных устройств обнаружено не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Ранее сегодня эти вокзалы были эвакуированы в связи с анонимными сообщениями о взрывных устройствах. Из зданий вокзалов были выведены около 3 тысяч пассажиров и сотрудников.

В РЖД сообщили, что эвакуация не повлияла на движение поездов.