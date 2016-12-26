Минобороны назвало инсинуациями данные о жилетах на жертвах крушения Ту-154

В Минобороны РФ назвали слухами и постыдными инсинуациями сообщения о том, что на погибших в результате крушения пассажирах Ту-154 были надеты спасательные жилеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 26 декабря СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что на некоторых обнаруженных телах пассажиров были спасательные жилеты. Собеседник издания предположил, что люди готовились к эвакуации.

Предположения о взрыве на борту Ту-154 пока не находят подтверждения. Как сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, новые факты указывают на то, что экипаж сознавал, что самолет ведет себя нештатным образом и готовил пассажиров к возможным последствиям.

«Экипажу могло не хватить времени для совершения аварийной посадки на воду. Похоже, что нештатная ситуация развивалась стремительно. Однако, по всей видимости, пилотам удалось предупредить пассажиров о возможной аварии», — сказал собеседник агентства.

На расстоянии 1,7 км от берега на глубине 27 метров водолазы обнаружили сильно поврежденный корпус Ту-154. В настоящее время прорабатываются варианты его подъема.