Четыре миллиона россиян решили отнести пенсии в НПФ

Заявления о переводе пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные фонды (НПФ) подали 4 млн граждан. Такие данные приводит «Коммерсантъ» по состоянию на 1 декабря текущего года.

Отмечается, что количество обратившихся выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Всего было подано 7 млн заявлений о переводе накоплений, из них 2,9 млн обращений было о переводе средств из одного НПФ в другой.

Примерно 98% россиян приняли решение сменить место размещения пенсионных накоплений раньше срока. Эксперты считают, что в связи с этим совокупные потери инвестиционных доходов могут составить достигнуть 15 млрд рублей.