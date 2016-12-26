Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 декабря 2016, понедельник, 13:44
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
26 декабря 2016, 12:41
пенсионная реформа

Четыре миллиона россиян решили отнести пенсии в НПФ

Пенсионный фонд России
Пенсионный фонд России

Заявления о переводе пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные фонды (НПФ) подали 4 млн граждан. Такие данные приводит «Коммерсантъ» по состоянию на 1 декабря текущего года.

Отмечается, что количество обратившихся выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Всего было подано 7 млн заявлений о переводе накоплений, из них 2,9 млн обращений было о переводе средств из одного НПФ в другой.

Примерно 98% россиян приняли решение сменить место размещения пенсионных накоплений раньше срока. Эксперты считают, что в связи с этим совокупные потери инвестиционных доходов могут составить достигнуть 15 млрд рублей.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Спасатели несут тела погибших с места крушения Ту-154
Губернатор Кубани объяснил число обнаруженных жертв крушения Ту-154
Джордж Майкл
СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла
Заправка бензином
Минэнерго опровергло слухи о сильном подорожании бензина в 2017 году
Начало строительства железной дороги через Керченский пролив. 2015 год
Никто не подал заявку на строительство железной дороги до Керченского моста
Вендинговый автомат для продажи спиртовых лосьонов
В России на месяц приостановлена продажа непищевой продукции со спиртом
Архив новостей

Самое читаемое

Биатлон. Масс-старт у мужчин на этапе Кубка мира в Нове Место
«Все идет к чудовищным проблемам России с соревнованиями»
Дочь Дональда Трампа, Иванка Трамп дает интервью.
Авиакомпания с пониманием отнеслась к критику дочери Трампа
Б. Обама разговаривает по телефону
Обама звонил Путину по «красному телефону»
Бойцы ЛНР
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ в районе Дебальцево
Елена Гагарина
Директор музеев Кремля поддержала передачу золота скифов Украине
13:27 Новая индийская МБР «Агни-5» прошла успешные испытания
13:25 В Черном море найдены обломки Ту-154
13:05 Националисту Демушкину предъявлено обвинение в экстремизме
13:02 Военную базу США решили оставить в японской префектуре Окинава
12:45 Храм Спаса на Крови назван самой популярной достопримечательностью России

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Татьяна Сорокко
Татьяна Сорокко, 2002
27 декабря 1971 года родилась Татьяна Сорокко, первая российская супермодель
12:41 Четыре миллиона россиян решили отнести пенсии в НПФ
12:26 В аэропортах Москвы отменены три десятка рейсов
12:25 Губернатор Кубани объяснил число обнаруженных жертв крушения Ту-154
12:19 Число фигурантов в деле об отравлении в Иркутске выросло до 23 человек
12:17 Египетские летучие мыши оказались мастерами коммуникации
12:15 Генподрядчик «Зенит-арены» сообщил об окончании работ
12:07 Глава СПЧ допустил канонизацию Елизаветы Глинки
12:03 Киев объяснил голосование в Совбезе против Израиля борьбой с оккупацией
11:56 ФБР поздравило пользователей с Новым годом рисунком в Paint
11:46 Анна Кузнецова назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»
11:44 В России на месяц приостановлена продажа непищевой продукции со спиртом
11:32 Лужков рассказал о своем самочувствии
11:30 В Сибири запретят торговлю всей непищевой продукцией со спиртом
11:26 Елизавета II выступила с рождественским посланием
11:14 СМИ сообщили об отсутствии связи вспышки над Черным морем с крушением Ту-154
11:10 Коля Лукашенко рассказал о нежелании становиться президентом
11:03 Минэнерго опровергло слухи о сильном подорожании бензина в 2017 году
10:55 Савченко допросили в СБУ
10:50 Француз получил 15 лет колонии в Иркутске за растление дочери
10:41 СМИ рассказали о предполагаемом месте крушения Ту-154
10:40 Индийские СМИ сообщили об испытании спроектированной под ядерный заряд ракеты
10:30 В S7 сменился гендиректор
10:16 Самолет с телами жертв катастрофы Ту-154 прибыл в Москву
10:13 Никто не подал заявку на строительство железной дороги до Керченского моста
10:09 СМИ узнали о запрете регионам на регулирование наценок на детское питание
10:07 У миноги обнаружен ответственный за происхождение мозга ген
10:00 Кириенко поставил регионам задачу обеспечить 70% голосов за кандидата в президенты
09:38 Платная парковка впервые появилась в 17 районах Москвы
09:32 Число жертв отравления в Иркутске увеличилось до 76 человек
09:20 Глава Минтранса отверг теракт как вероятную версию крушения Ту-154
09:06 СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла
08:53 На место крушения Ту-154 направлено два подводных аппарата
08:31 Китай опротестовал планы по сотрудничеству США и Тайваня
08:11 СМИ узнали о намерении Трампа отменить 70% указов Обамы
07:49 Захарова назвала причины злорадства украинских политиков
07:33 Умер Джордж Майкл
25.12 20:59 Глава Минтранса объяснил большой разброс обломков Ту-154
25.12 20:28 В Чили объявлена эвакуация в связи с угрозой цунами после землетрясения
25.12 20:12 На Кубани подросток двенадцати лет застрелил младшую сестру
25.12 19:56 На месте крушения Ту-154 найдены фрагменты тел погибших
25.12 19:31 Путин и Назарбаев осмотрели завод по производству «таблеток молодости»
25.12 19:16 На юге Чили произошло сильное землетрясение
25.12 19:05 Министр транспорта заявил об отсутствии выживших в катастрофе Ту-154
25.12 18:46 Опознание погибших при крушении Ту-154 проведут в Москве
25.12 18:33 Москалькова собиралась лететь в Сирию вместе с Глинкой
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.