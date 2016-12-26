Обама выразил уверенность в своей победе в случае выдвижения на третий срок

Президент США Барак Обама, срок полномочий которого истекает 20 января 207 года, считает, что смог бы выиграть президентскую гонку, если бы имел право баллотироваться в 2016 году. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Если бы я снова баллотировался и заявил об этом, я думаю, что смог бы мобилизовать большинство американцев, сплотить их. Говоря с людьми со всей страны, даже с теми, кто со мной не согласен, я знаю, что они поддержали бы направление? в котором мы движемся», — сказал Обама.

Он отметил, что на ноябрьских выборах в США часть избирателей предположили, что победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа является «чистой фантазией».

Кроме того, по словам президента, во время предвыборной кампании демократы проигнорировали целые слои населения.

Выборы в итоге выиграл Трамп.