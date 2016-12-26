Военную базу США решили оставить в японской префектуре Окинава

Губернатор Окинавы Такэси Онага отменил запрет на работы по переносу американской военной базы Футэмма в другую часть острова. Такое решение было принято в соответствии с постановлением Верховного суда Японии, передает Japan Today.

Ранее Онага предлагал перенести базу США за территорию Окинавы. Правительство Японии выступило против такого решения.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида рассказал, что странам удалось договориться об изменениях в статусе военнослужащих Соединенных Штатов, которые находятся на территории Японии. Соответствующее соглашение японская сторона хотела бы подписать до 20 января 2017 года, когда официально займет пост президента избранный Дональд Трамп.

В настоящее время на Окинаве находятся около 30 тысяч военнослужащих и персонала военных баз США.