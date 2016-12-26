Омбудсмен из Украины посетила украинских заключенных в Крыму

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская побывала в следственном изоляторе Симферополя, где встретилась с тремя заключенными. Вместе с ней была российский омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщил в Facebook пресс-секретарь Лутовской Богдан Крикливенко.

«После трех месяцев… переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, содержащихся в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть [Украины]», — написал он.

Пресс-секретарь отметил, что украинская сторона хотела встретиться с 42 лицами, «нам предоставили возможность встретиться с тремя».

Приводится имя лишь одного заключенного — это Ахтем Чийгоз — крымскотатарский активист, задержанный в январе 2015 года за «организацию массовых беспорядков» в Крыму в марте 2014-го.

Как сообщает ТАСС, ранее в этом месяце стало известно о договоренности Украины и России о том, что Лутковская посетит в Крыму украинских заключенных, а Москалькова — двух российских военных, которые находятся в заключении на Украине.