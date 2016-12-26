СМИ сообщили о версии перегруза потерпевшего крушение Ту-154

Авиакатастрофа с самолетом Минобороны РФ Ту-154 могла произойти из-за перегруза и отказа техники, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море», — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что версия теракта практически исключена: «Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию».

Источник также рассказал о словах очевидцев, которые отметили, что Ту-154 необычно долго летел низко и не набирал высоту.

«Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации», — пояснил собеседник агентства.

При этом он усомнился в версии о некачественном топливе: «Одновременно с рухнувшим самолетом в Сочинском аэропорту были заправлены и другие воздушные суда, которые безаварийно и без проблем в этой части совершили свои полеты».

Крушение Ту-154 произошло рано утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека, 64 из которых — члены ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также военнослужащие, девять журналистов (съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда»), а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они направлялись поздравить российских летчиков авиабазы Хмеймим в Сирии с наступающим Новым годом.