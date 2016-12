ФБР поздравило пользователей с Новым годом рисунком в Paint

Федеральное бюро расследований (ФБР) США на своей странице в Twitter опубликовало поздравительную открытку со снеговиком, сделанную в Paint.

Читатели тут же начали обсуждать бюджет агентства, которого не хватило на хорошего дизайнера.

«Мне очень нравится, что агентство с миллионным финансированием доверило эту задачу стажеру, использующему MS Paint» — написал один из читателей.

@FBI @ebruenig I absolutely love that an agency with millions of dollars in funding assigned this task to an intern using MS Paint. — Laya Maheshwari (@lazygarfield) 24 декабря 2016 г.

Кое-кто посоветовал — «арестуйте сами себя за эту открытку».

@FBI arrest yourselves for this card — Josh (@shatterfront) 24 декабря 2016 г.

Некоторые подписчики решили отблагодарить бюро, нарисовав в ответ собственные открытки.

А кто-то даже решил сделать ведомству подарок. «Дорогие CNN, мы хакнули выборы. Подпись, Владимир Путин» — подписано самое ожидаемое признание предвыборной кампании.