«Зенит-арену» продолжат достраивать до апреля 2017 года

Петербургские власти продлили контракт с «Метростроем» на возведение стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка».

Несколькими часами ранее представитель «Метростроя» Екатерина Гигиняк написала в твиттере: «Строительные работы закончены. Соответствующие документы [о сдаче спортивного объекта] будут подписаны сегодня».

Теперь же, по данным «Фонтанки», контракт с этой компанией продлен до 31 марта 2017 года.

Генподрядчик строительства, «Метрострой», не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей, при том что общая сумма заключенного с ним контракта составляла 5,3 млрд.

«К концу декабря стало ясно — на доделку арены не хватает еще 950 млн рублей. И комитет по строительству 20 декабря заключил с "Метростроем" новый контракт. По нему к 31 марта 2017-го компания должна установить системы безопасности и контроля доступа», — пишет издание.

В администрации города «Фонтанке» сообщили, что эти деньги будут вытребованы через суд у предыдущего генподрядчика, компании «Трансстрой».

«Зенит-арена» будет домашним стадионом футбольной команды «Зенит». 23 апреля 2017 года там должен пройти первый официальный матч.