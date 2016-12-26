Дом и участки экс-губернатора Сахалина передали Росимуществу

Судебные приставы передали на баланс Росимущества дом, а также земельные участки в Подмосковье, принадлежавшие бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и членам его семьи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

Речь, в частности, идет о доме площадью 935 квадратных метров, а также о нежилом здании площадью 172 квадратных метров. Также изъяты 4 земельных участка общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Указанное имущество Хорошавина и его семьи передано с целью дальнейшего обращения в доход российского государства. Предположительная стоимость изъятого имущества превышает 74 млн рублей.

Исполнительные действия сотрудниками ФССП были осуществлены на основании исполнительных листов, выданных 22 сентября Южно-Сахалинским городским судом. Суд постановил передать в пользу государство имущество Хорошавина стоимостью более чем 1 млрд рублей.

Напомним, что экс-губернатор Сахалинской области был задержан в марте 2015 года. По информации следствия, в 2009 году он был организатором преступной группы, занимающейся получением взяток на общую сумму, превышающую 522 млн рублей.