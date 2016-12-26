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26 декабря 2016, 12:17
биология животные этология

Египетские летучие мыши оказались мастерами коммуникации

Нильский крылан
Нильский крылан
Wikimedia Commons

Новое исследование позволило узнать, что нильские крыланы (Rousettus aegyptiacus) пользуется гораздо более сложной системой коммуникации, чем считалось ранее. Их пронзительные вопли могут быть адресованы к конкретной особи и нести информацию о еде, месте для отдыха и попытках спаривания.

Нильские крыланы, известные также как египетские летучие собаки, встречаются не только в Египте, но в различных регионах Африки за пределами пустыни Сахара. Также они есть на восточном средиземноморском побережье от юга Турции до Синая, в Йемене, и по обоим берегам Ормузского пролива. Это летучие мыши средних размеров с размахом крыльев до 60 сантиметров, длиной тела около 15 сантиметров и весом около 160 граммов.

Заходя в пещеру, где скапливается много нильских крыланов, человек сталкивается с какофонией производимых ими звуков. Ранее никому не удавалось хоть что-то вычленить из этих кажущихся беспорядочными сигналов. Разобраться со звуковой коммуникацией нильских крыланов решила группа ученых во главе с Йосси Йовелем (Yossi Yovel) из Тель-Авивского университета. Они в течение 75 дней круглосуточно контролировали 22 нильских крылана в неволи, фиксируя все издаваемыми ими сигналы. При помощи специальной программы анализа речи им удалось классифицировать 15 тысяч записанных за это время вокализаций, связав их с определенными социальными взаимодействиями, которые параллельно фиксировались на видео.

Исследователи выделили четыре основных группы сигналов, которые были связаны с борьбой за пищу, борьбой за лучшую позицию в скоплении летучих мышей, устраивающихся на отдых, протестами в связи с попытками спаривания и конфликтами между животными, сидящими рядом друг с другом. К одной из этих четырех групп принадлежали 60 % всех записанных сигналов.

Одновременной ученым удалось более чем в 70 % случаев определить, какая особь издавала сигнал, и примерно в половине случаев – к какой особи он был адресован. Ранее считалось, что устанавливать коммуникацию с конкретным животным из группы могут более высокоинтеллектуальные животные, например, приматы или дельфины, а летучие мыши способны лишь подавать сигналы, адресованные всем, например, сигнал тревоги. Теперь ученые обнаружили, что звуки, которые нильский крылан издает в адрес разных особей, несколько отличаются. Особенно заметно различие звуков, адресованных самцам и самкам. Авторы исследования сравнивают отмеченную ими ситуацию с тем, как люди используют разную высоту тона в общении с разными собеседниками.

Итоги исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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