Египетские летучие мыши оказались мастерами коммуникации

Новое исследование позволило узнать, что нильские крыланы (Rousettus aegyptiacus) пользуется гораздо более сложной системой коммуникации, чем считалось ранее. Их пронзительные вопли могут быть адресованы к конкретной особи и нести информацию о еде, месте для отдыха и попытках спаривания.

Нильские крыланы, известные также как египетские летучие собаки, встречаются не только в Египте, но в различных регионах Африки за пределами пустыни Сахара. Также они есть на восточном средиземноморском побережье от юга Турции до Синая, в Йемене, и по обоим берегам Ормузского пролива. Это летучие мыши средних размеров с размахом крыльев до 60 сантиметров, длиной тела около 15 сантиметров и весом около 160 граммов.

Заходя в пещеру, где скапливается много нильских крыланов, человек сталкивается с какофонией производимых ими звуков. Ранее никому не удавалось хоть что-то вычленить из этих кажущихся беспорядочными сигналов. Разобраться со звуковой коммуникацией нильских крыланов решила группа ученых во главе с Йосси Йовелем (Yossi Yovel) из Тель-Авивского университета. Они в течение 75 дней круглосуточно контролировали 22 нильских крылана в неволи, фиксируя все издаваемыми ими сигналы. При помощи специальной программы анализа речи им удалось классифицировать 15 тысяч записанных за это время вокализаций, связав их с определенными социальными взаимодействиями, которые параллельно фиксировались на видео.

Исследователи выделили четыре основных группы сигналов, которые были связаны с борьбой за пищу, борьбой за лучшую позицию в скоплении летучих мышей, устраивающихся на отдых, протестами в связи с попытками спаривания и конфликтами между животными, сидящими рядом друг с другом. К одной из этих четырех групп принадлежали 60 % всех записанных сигналов.

Одновременной ученым удалось более чем в 70 % случаев определить, какая особь издавала сигнал, и примерно в половине случаев – к какой особи он был адресован. Ранее считалось, что устанавливать коммуникацию с конкретным животным из группы могут более высокоинтеллектуальные животные, например, приматы или дельфины, а летучие мыши способны лишь подавать сигналы, адресованные всем, например, сигнал тревоги. Теперь ученые обнаружили, что звуки, которые нильский крылан издает в адрес разных особей, несколько отличаются. Особенно заметно различие звуков, адресованных самцам и самкам. Авторы исследования сравнивают отмеченную ими ситуацию с тем, как люди используют разную высоту тона в общении с разными собеседниками.

Итоги исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.