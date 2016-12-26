Рада рассмотрит законопроект о защите русского языка

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о популяризации и защите русского языка. Документ внес на рассмотрение депутат от фракции «Оппозиционный блок» Евгений Балицкий, говорится в карточке, размещенной на сайте Рады.

Текст документа отсутствует. Его полное название: «Проект закона об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств на Украине».

Депутаты Рады находятся на каникулах до 17 января 2017 года.

Закон о поддержке русского языка на Украине был первым, который Рада отменила после революции февраля 2014 года.