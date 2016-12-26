В Сибири запретят торговлю всей непищевой продукцией со спиртом

В Сибири региональные власти приняли решение запретить торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями. Об этом заявил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, передает РИА Новости.

17 декабря в Иркутской области началось массовое отравление алкогольным суррогатом под названием «Боярышник». От поддельного «Боярышника» к 26 декабря скончались 76 человек. Причиной отравления стал метиловый спирт.

По делу о производстве, хранении и сбыте «средства для ванн» «Боярышник» были задержаны 19 человек, 6 из них остаются под стражей, 10 находятся под домашним арестом. Одна подозреваемая отпущена на подписку о невыезде. Дела еще двух суд рассмотрит 27 декабря.

Полпред Меняйло провел сегодня в Иркутске заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседании и было принято решение о запрете торговли любыми непищевыми спиртосодержащими жидкостями на территории всего Сибирского округа.

«Это решение сейчас будет проработано и в ближайшее время принято», — пообещал Меняйло.