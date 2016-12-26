В экстренных службах Москвы рассказали о поимке аспида в офисном здании

В экстренных службах Москвы сообщили, что поимкой ядовитой змеи в офисном комплексе в центре столицы займется представитель департамента природопользования, передает РИА Новости.

По словам источника в одной из московских экстренных служб, скорее всего, в офисное помещение по адресу: улица Садовническая, дом 58, строение 1 проник аспид длиной от 40 до 60 сантиметров.

«Змея заползла за фальшстену. Возможно, она и вовсе уже уползла в другое место. В офисное здание вызвали представителя природопользования», — пояснил источник.

Сначала на место обнаружения змеи, которую сотрудники видели в офисном туалете, прибыли спасатели из МЧС, однако при их появлении пресмыкающееся скрылось за фальшстеной. После этого и было принято решение вызвать специалиста из департамента природопользования.

По одним данным, это произошло утром в понедельник, 26 декабря. По другим — как, например, сообщает «Московский комсомолец», — еще в минувшую пятницу. Газета пишет, что змея имеет черно-бело-красную раскраску и не является ядовитой.