Хакеры написали в твиттере Боба Дилана стишок о смерти Бритни Спирс

Аккаунты в Twitter компании Sony Music Global и американского музыканта Боба Дилана оказались взломаны. В них появились сообщения о смерти певицы Бритни Спирс. На историю обратил внимание The Verge.

В твиттере Sony Music Global появилось сообщение: «Бритни Спирс скончалась в результате аварии. Скоро мы сообщим подробности».

В твиттере Дилана появился стишок: «Rest in peace Britney Spears» («Покойся с миром, Бритни Спирс»).

Позднее в твиттере Боба Дилана появилось сообщение, что за взломом стоит некая хакерская группировка OurMine.

Представители Бритни Спирс заявили, что она жива.