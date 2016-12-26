Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 декабря 2016, понедельник, 08:45
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
26 декабря 2016, 01:00
Мемория

Мемория. Татьяна Сорокко

Татьяна Сорокко, 2002
Татьяна Сорокко, 2002
Lauratrau / Wikimedia Commons

27 декабря 1971 года родилась Татьяна Сорокко, первая российская супермодель

 

Личное дело

Татьяна Николаевна Сорокко (урожденная Илюшкина, 45 лет) родилась в закрытом городе Арзамас-16 (ныне Саров Нижегородской области) в семье ученых-ядерщиков.

Окончив школу, поступила в Московский физико-технологический институт. На первом курсе, в 1989 году, начала работать в центре моды «Люкс» у Вячеслава Зайцева. Там Татьяну заметила Мэрилин Готье, основательница молодого тогда парижского модельного агентства Marilyn.

Она и пригласила студентку в Париж. Сорокко рассказывала: «Когда я начинала работать моделью в Париже, мне было 18 лет, и я была чуть ли не самой молодой на подиуме. Остальным было по 20, 25 или даже 30 лет, как Катюше [Ньян], легендарной модели, которая стала моей наставницей и многому меня научила. Сейчас модели иногда начинают аж в 12 лет, увы, нередко их карьера может закончиться к 18 годам. Теперь в ходу невероятная худоба, да и типажи совсем иные».

Во Франции Татьяна начала работать с модными домами Dior и Yves Saint Laurent. Вскоре стала сотрудничать и с другими известными брендами — Givenchy, Chanel, Alexander McQueen, Giorgio Armani, Prada, Calvin Klein, Vivienne Westwood, Ralph Lauren и многими другими. Снималась для европейских и американских модных журналов: Harper's Bazaar, Vogue, Elle, Glamour, Cosmopolitan.

В 1992 году модель вышла замуж за латвийского эмигранта, американского галериста Сержа Сорокко. Пара поселилась в Сан-Франциско, где находится Serge Sorokko Gallery.

Помимо участия в модных показах, Татьяна Сорокко изучала историю моды в Академии искусств (Academy of Art University) в Сан-Франциско.

В конце 1990-х Сорокко завершила карьеру манекенщицы, но продолжила сотрудничать с журналами Vanity Fair, Vogue и Harper's Bazaar. Она пишет колонки и занимается стилистикой фотосъемок знаменитостей для модных изданий.

Сорокко говорит: «Я осталась в мире моды и теперь даже чувствую себя больше вовлеченной, чем когда была моделью. Я занимаюсь журналистикой, делаю совместные проекты с дизайнерами. Мне нравится сам процесс: я придумываю концепцию съемки, подбираю одежду, общаюсь с фотографом, руковожу всем процессом. Знаете, в детстве я не любила играть в куклы. Куда интереснее было создавать для них дома, шить одежду. Сейчас я занимаюсь тем же — строю игрушечные дома. Только вместо кукол у меня модели и звезды шоу-бизнеса».

Сорокко выступает с лекциями об истории моды в американских университетах и музеях.

В декабре 2014 года после долгого перерыва Сорокко ненадолго вернулась в модельный бизнес. Она снялась у нью-йоркского фотографа Марка Селигера для журнала Harper's Bazaar.

 

Чем знаменита

 
Татьяна Сорокко на обложке журнала "Cosmopolitan", 1993 

Легендарная модель 1990-х, первая советская манекенщица, сделавшая успешную карьеру на Западе. На подиуме она представляла самые известные модные дома мира, среди которых Christian Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Armani, Prada, Fendi, Ralph Lauren, Calvin Klein и многие другие. Одна из икон стиля своего времени.

 

О чем надо знать

Сорокко собрала большую коллекцию винтажной одежды и аксессуаров «от кутюр» ведущих модельеров XX века.

Большая часть собрания — это личный гардероб Татьяны: частично в него вошли наряды, которые модель демонстрировала на подиуме и которые ей подарили модельеры. Некоторые антикварные костюмы были куплены на аукционах и блошиных рынках.

Единственная вещь, которую Сорокко ни разу не надела — это шифоновое платье, принадлежавшее Софи Лорен.

Свою коллекцию модель много раз демонстрировала, в 2010 году она привозила более 80 нарядов в Москву на выставку «За пределами подиума: стиль Татьяны Сорокко».

 

Прямая речь:

О Западе и школе времен СССР («Российская газета», апрель 2010): «Я полагала, что Запад даст мне свободу в самовыражении, что там у женщин есть возможность обрести и подчеркнуть свою индивидуальность. И большим открытием для меня было то, что на Западе все хотят выглядеть одинаково — носить одни и те же наряды, сумки и модные туфли сезона. Все стремятся повторять вещи, которые появляются на обложках журналов, и мало у кого есть определенный стиль.

Я росла в стране, где все мы должны были носить одинаковые школьные формы с фартуками и не могли даже пришить лишнюю рюшечку. Меня трижды исключали из школы за короткую юбку и за химическую завивку. Моя учительница сказала, что химия должна быть в голове, а не на голове. И вдруг я увидела, что на Западе — та же массовая ментальность. Женщины чувствуют себя комфортабельно, когда имеют к чему-то принадлежность».

О коллекции одежды (там же): «Все вещи в моей коллекции (а там есть наряды 1903 года, 20-х, 60-х годов прошлого века) требуют к себе особого отношения. За ними нужно ухаживать, хранить в специальных коробках. Перекладывать бескислотной бумагой — такой, чтобы не оставляла пятна. Не забывать проветривать. Это все хлопотно. В какой-то момент становишься рабой своего увлечения. Но моя коллекция — это живой организм. Все эти вещи я либо носила, либо ношу. Даже каталог сделан по принципу — фотография наряда и то, как он выглядит на мне. Потому что одежда на манекене, она всегда как бы немного мертвая. Вот платье Фортуни 1903 года, вот наряд Мария Галенга, вот костюм работы японского дизайнера Митсухиро Матсуда — он недавно ушел из жизни… Вот украшения Аттилио Кодоньято — венецианского ювелира, которого я давно собираю».

О платье, сшитом своими руками (Woman.ru): «Мне было 13 лет, приближался новогодний вечер. В магазины тогда "выбросили" несколько платьев. Я хорошо представляла, что на празднике все будут одеты одинаково, поэтому купила отрез синтетической ткани за рубль восемьдесят. Кстати, расцветка у нее была очень удачная, даже сейчас актуально выглядит. Что называется, выдержала время. Я не ходила в школу неделю. Вместо этого шла к подружке — у нее было воспаление легких и… швейная машинка с оверлоком. По моему замыслу, платье должно было получиться очень эффектным — с юбкой солнце-клеш, рукавом кимоно и широким поясом.

Правда, меня никто не предупредил, что в этот широкий пояс необходимо что-то вставить — он постоянно сминался. И тут моя подруга Лена вдруг говорит: "Идея! Мама купила английские сапоги. Коробка — шикарная!" Коробка действительно была хороша, из тонкого картона. Мы безжалостно ее разрезали и вставили полоску картона в пояс. Мне кажется, если приглядеться, сквозь ткань платья можно даже рассмотреть название марки тех английских сапог. Наряд получился отличный, еще долго у меня его одалживали подруги».

 

4 факта о Татьяне Сорокко

  • Муж модели Серж Сорокко на 17 лет ее старше. У пары есть дочь Катя. Семья живет в Сан-Франциско.
  • Стать супермоделью номер один Татьяне Сорокко помешала британка Кейт Мосс, которая обрела популярность на волне «героинового шика», когда на подиуме стали появляться девушки с болезненной худобой и кругами под глазами.
  • Сорокко участвовала в рекламных кампаниях Christian Dior, Versace Versus, Donna Karan и других известных брендов. В рекламе для Honda Integra она снялась с Брэдом Питтом.
  • В судьбе модели был свой великий фотограф — француз Ги Бурден, работавший в Vogue с 1960 года. 18-летнюю Татьяну он пригласил на съемки для Harper's Bazaar, где она демонстрировала вещи Valentino, Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent. Эта фотосессия открыла миру юную модель.

 

Материалы о Татьяне Сорокко:

Статья в Википедии

Справка Mylitta.ru

Екатерина Васильева «Русские модели»

 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Джордж Майкл.
Умер Джордж Майкл
Спасатели извлекают тела погибших с места крушения Ту-154
Захарова назвала причины злорадства украинских политиков
Победа Дональда Трампа
СМИ узнали о намерении Трампа отменить 70% указов Обамы
Терроризм
СМИ сообщили об отработке версии теракта на борту Ту-154
Татьяна Москалькова - уполномоченный по правам человека
Москалькова собиралась лететь в Сирию вместе с Глинкой
Архив новостей

Самое читаемое

Биатлон. Масс-старт у мужчин на этапе Кубка мира в Нове Место
«Все идет к чудовищным проблемам России с соревнованиями»
Дочь Дональда Трампа, Иванка Трамп дает интервью.
Авиакомпания с пониманием отнеслась к критику дочери Трампа
Б. Обама разговаривает по телефону
Обама звонил Путину по «красному телефону»
Бойцы ЛНР
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ в районе Дебальцево
Елена Гагарина
Директор музеев Кремля поддержала передачу золота скифов Украине
08:31 Китай опротестовал планы по сотрудничеству США и Тайваня
08:11 СМИ узнали о намерении Трампа отменить 70% указов Обамы
07:49 Захарова назвала причины злорадства украинских политиков
07:33 Умер Джордж Майкл
25.12 20:59 Глава Минтранса объяснил большой разброс обломков Ту-154

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Татьяна Сорокко
Татьяна Сорокко, 2002
27 декабря 1971 года родилась Татьяна Сорокко, первая российская супермодель
25.12 20:28 В Чили объявлена эвакуация в связи с угрозой цунами после землетрясения
25.12 20:12 На Кубани подросток двенадцати лет застрелил младшую сестру
25.12 19:56 На месте крушения Ту-154 найдены фрагменты тел погибших
25.12 19:31 Путин и Назарбаев осмотрели завод по производству «таблеток молодости»
25.12 19:16 На юге Чили произошло сильное землетрясение
25.12 19:05 Министр транспорта заявил об отсутствии выживших в катастрофе Ту-154
25.12 18:46 Опознание погибших при крушении Ту-154 проведут в Москве
25.12 18:33 Москалькова собиралась лететь в Сирию вместе с Глинкой
25.12 17:10 В Оренбургской области несколько человек отравились «водкой из Казахстана»
25.12 16:54 Родственники погибших при крушении Ту-154 начали прибывать в Сочи
25.12 16:35 Еще два тела обнаружены на месте крушения Ту-154
25.12 16:13 Глава Минэкономразвития Крыма подал в отставку
25.12 15:57 Подняты тела 10 погибших в катастрофе Ту-154
25.12 15:43 В США и Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ту-154
25.12 15:28 В Баварии из-за авиабомбы эвакуировали 54 тысячи человек
25.12 15:06 СМИ сообщили об отработке версии теракта на борту Ту-154
25.12 14:43 26 декабря объявлено Днем траура
25.12 14:21 Телеканалы начали готовиться к трауру в связи с крушением Ту-154
25.12 14:03 Появилось видео поисковой операции на месте крушения Ту-154
25.12 13:50 На месте крушения Ту-154 найдены четыре тела
25.12 13:28 Правительство Турции утвердило соглашение по «Турецкому потоку»
25.12 13:12 В Дагестане совершены нападения на полицейских
25.12 13:00 Артист ансамбля Александрова рассказал о попавших в катастрофу коллегах
25.12 12:42 Кобзон должен был лететь с ансамблем Александрова
25.12 12:30 Разбившимся в Сочи самолетом управлял летчик первого класса
25.12 12:03 Путин выразил соболезнования родным летевших на Ту-154
25.12 11:58 Власти Нигерии объявили о захвате последней базы «Боко харам»
25.12 11:34 СК начал расследовать крушение Ту-154 в Сочи
25.12 11:18 Минобороны опубликовало список находившихся на борту Ту-154
25.12 11:05 Доктор Лиза была среди пассажиров разбившегося Ту-154
25.12 11:02 В Грузии отменили тюремное наказание за курение марихуаны
25.12 10:40 Источник сообщил о возможном попадании птицы в двигатель Ту-154
25.12 10:34 На месте крушения Ту-154 начали находить останки погибших
25.12 10:16 Среди пассажиров Ту-154 могла быть доктор Лиза
25.12 10:02 На борту Ту-154 находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова
25.12 09:51 МЧС обнаружило место падения Ту-154 в Черном море
25.12 09:31 На борту пропавшего Ту-154 находились журналисты Первого канала и «Звезды»
25.12 09:19 Путину доложили о поисках Ту-154 у берегов Сочи
25.12 08:56 В Черное море рухнул военный Ту-154 с ансамблем имени Александрова
24.12 20:38 Фигуристка Медведева стала чемпионкой России
24.12 20:20 Ограничения на поставки овощей из Турции не снимут в 2016 году
24.12 20:05 Умер гитарист британской рок-группы Status Quo
24.12 19:35 СК рассказал о новых «суицидальных» практиках в интернете
24.12 19:15 Писатели из России попросили Путина о помиловании Сенцова
24.12 18:38 МИД РФ заявил о демонстративном цинизме Польши
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.