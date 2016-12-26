Мемория. Татьяна Сорокко

27 декабря 1971 года родилась Татьяна Сорокко, первая российская супермодель

Личное дело

Татьяна Николаевна Сорокко (урожденная Илюшкина, 45 лет) родилась в закрытом городе Арзамас-16 (ныне Саров Нижегородской области) в семье ученых-ядерщиков.

Окончив школу, поступила в Московский физико-технологический институт. На первом курсе, в 1989 году, начала работать в центре моды «Люкс» у Вячеслава Зайцева. Там Татьяну заметила Мэрилин Готье, основательница молодого тогда парижского модельного агентства Marilyn.

Она и пригласила студентку в Париж. Сорокко рассказывала: «Когда я начинала работать моделью в Париже, мне было 18 лет, и я была чуть ли не самой молодой на подиуме. Остальным было по 20, 25 или даже 30 лет, как Катюше [Ньян], легендарной модели, которая стала моей наставницей и многому меня научила. Сейчас модели иногда начинают аж в 12 лет, увы, нередко их карьера может закончиться к 18 годам. Теперь в ходу невероятная худоба, да и типажи совсем иные».

Во Франции Татьяна начала работать с модными домами Dior и Yves Saint Laurent. Вскоре стала сотрудничать и с другими известными брендами — Givenchy, Chanel, Alexander McQueen, Giorgio Armani, Prada, Calvin Klein, Vivienne Westwood, Ralph Lauren и многими другими. Снималась для европейских и американских модных журналов: Harper's Bazaar, Vogue, Elle, Glamour, Cosmopolitan.

В 1992 году модель вышла замуж за латвийского эмигранта, американского галериста Сержа Сорокко. Пара поселилась в Сан-Франциско, где находится Serge Sorokko Gallery.

Помимо участия в модных показах, Татьяна Сорокко изучала историю моды в Академии искусств (Academy of Art University) в Сан-Франциско.

В конце 1990-х Сорокко завершила карьеру манекенщицы, но продолжила сотрудничать с журналами Vanity Fair, Vogue и Harper's Bazaar. Она пишет колонки и занимается стилистикой фотосъемок знаменитостей для модных изданий.

Сорокко говорит: «Я осталась в мире моды и теперь даже чувствую себя больше вовлеченной, чем когда была моделью. Я занимаюсь журналистикой, делаю совместные проекты с дизайнерами. Мне нравится сам процесс: я придумываю концепцию съемки, подбираю одежду, общаюсь с фотографом, руковожу всем процессом. Знаете, в детстве я не любила играть в куклы. Куда интереснее было создавать для них дома, шить одежду. Сейчас я занимаюсь тем же — строю игрушечные дома. Только вместо кукол у меня модели и звезды шоу-бизнеса».

Сорокко выступает с лекциями об истории моды в американских университетах и музеях.

В декабре 2014 года после долгого перерыва Сорокко ненадолго вернулась в модельный бизнес. Она снялась у нью-йоркского фотографа Марка Селигера для журнала Harper's Bazaar.



Чем знаменита

Татьяна Сорокко на обложке журнала "Cosmopolitan", 1993

Легендарная модель 1990-х, первая советская манекенщица, сделавшая успешную карьеру на Западе. На подиуме она представляла самые известные модные дома мира, среди которых Christian Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Armani, Prada, Fendi, Ralph Lauren, Calvin Klein и многие другие. Одна из икон стиля своего времени.

О чем надо знать

Сорокко собрала большую коллекцию винтажной одежды и аксессуаров «от кутюр» ведущих модельеров XX века.

Большая часть собрания — это личный гардероб Татьяны: частично в него вошли наряды, которые модель демонстрировала на подиуме и которые ей подарили модельеры. Некоторые антикварные костюмы были куплены на аукционах и блошиных рынках.

Единственная вещь, которую Сорокко ни разу не надела — это шифоновое платье, принадлежавшее Софи Лорен.

Свою коллекцию модель много раз демонстрировала, в 2010 году она привозила более 80 нарядов в Москву на выставку «За пределами подиума: стиль Татьяны Сорокко».

Прямая речь:

О Западе и школе времен СССР («Российская газета», апрель 2010): «Я полагала, что Запад даст мне свободу в самовыражении, что там у женщин есть возможность обрести и подчеркнуть свою индивидуальность. И большим открытием для меня было то, что на Западе все хотят выглядеть одинаково — носить одни и те же наряды, сумки и модные туфли сезона. Все стремятся повторять вещи, которые появляются на обложках журналов, и мало у кого есть определенный стиль.

Я росла в стране, где все мы должны были носить одинаковые школьные формы с фартуками и не могли даже пришить лишнюю рюшечку. Меня трижды исключали из школы за короткую юбку и за химическую завивку. Моя учительница сказала, что химия должна быть в голове, а не на голове. И вдруг я увидела, что на Западе — та же массовая ментальность. Женщины чувствуют себя комфортабельно, когда имеют к чему-то принадлежность».

О коллекции одежды (там же): «Все вещи в моей коллекции (а там есть наряды 1903 года, 20-х, 60-х годов прошлого века) требуют к себе особого отношения. За ними нужно ухаживать, хранить в специальных коробках. Перекладывать бескислотной бумагой — такой, чтобы не оставляла пятна. Не забывать проветривать. Это все хлопотно. В какой-то момент становишься рабой своего увлечения. Но моя коллекция — это живой организм. Все эти вещи я либо носила, либо ношу. Даже каталог сделан по принципу — фотография наряда и то, как он выглядит на мне. Потому что одежда на манекене, она всегда как бы немного мертвая. Вот платье Фортуни 1903 года, вот наряд Мария Галенга, вот костюм работы японского дизайнера Митсухиро Матсуда — он недавно ушел из жизни… Вот украшения Аттилио Кодоньято — венецианского ювелира, которого я давно собираю».

О платье, сшитом своими руками (Woman.ru): «Мне было 13 лет, приближался новогодний вечер. В магазины тогда "выбросили" несколько платьев. Я хорошо представляла, что на празднике все будут одеты одинаково, поэтому купила отрез синтетической ткани за рубль восемьдесят. Кстати, расцветка у нее была очень удачная, даже сейчас актуально выглядит. Что называется, выдержала время. Я не ходила в школу неделю. Вместо этого шла к подружке — у нее было воспаление легких и… швейная машинка с оверлоком. По моему замыслу, платье должно было получиться очень эффектным — с юбкой солнце-клеш, рукавом кимоно и широким поясом.

Правда, меня никто не предупредил, что в этот широкий пояс необходимо что-то вставить — он постоянно сминался. И тут моя подруга Лена вдруг говорит: "Идея! Мама купила английские сапоги. Коробка — шикарная!" Коробка действительно была хороша, из тонкого картона. Мы безжалостно ее разрезали и вставили полоску картона в пояс. Мне кажется, если приглядеться, сквозь ткань платья можно даже рассмотреть название марки тех английских сапог. Наряд получился отличный, еще долго у меня его одалживали подруги».

4 факта о Татьяне Сорокко

Муж модели Серж Сорокко на 17 лет ее старше. У пары есть дочь Катя. Семья живет в Сан-Франциско.

Стать супермоделью номер один Татьяне Сорокко помешала британка Кейт Мосс, которая обрела популярность на волне «героинового шика», когда на подиуме стали появляться девушки с болезненной худобой и кругами под глазами.

Сорокко участвовала в рекламных кампаниях Christian Dior, Versace Versus, Donna Karan и других известных брендов. В рекламе для Honda Integra она снялась с Брэдом Питтом.

В судьбе модели был свой великий фотограф — француз Ги Бурден, работавший в Vogue с 1960 года. 18-летнюю Татьяну он пригласил на съемки для Harper's Bazaar, где она демонстрировала вещи Valentino, Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent. Эта фотосессия открыла миру юную модель.

Материалы о Татьяне Сорокко:

Статья в Википедии

Справка Mylitta.ru

Екатерина Васильева «Русские модели»