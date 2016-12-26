Анна Кузнецова назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что отмена «закона Димы Яковлева» о запрете усыновления в США российских сирот может быть отменен исключительно после того, как американская сторона позволит проследить судьбу детей, которые уже находятся в приемных семьях Соединенных Штатов. Об этом она рассказала в интервью телеканалу НТВ.

«Все запросы, которые мы направляем американской стороне (более тысячи запросов было сделано), они остаются без ответов вообще. То есть совершенно игнорируются. Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, то тогда можно задавать себе вопрос, что будет дальше с законом, или не законом, или механизмом, там что-то будет введено», — пояснила Кузнецова.

Она подчеркнула, что в РФ приоритетным направлением является устройство детей-сирот в российские семьи. «Мы понимаем, что очередь на усыновление растет за счет российских семей. На 30%, чуть даже больше выросло число детей-инвалидов, которых забирают российские семьи. Нужно помогать этим семьям, поддерживать, и многие семьи в России нуждаются в поддержке. Конечно, это приоритет», — отметила Кузнецова.

Уполномоченный при президенте России также рассказала о сокращении числа детей-сирот в стране, а ситуацию по усыновлению в стране, в целом, назвала «стабильно хорошей». «Сейчас ситуация по усыновлению детей стабильно хорошая. Параллельно с этим сокращается число детей, находящихся в базе данных, то есть число самих детей-сирот сокращается в два раза практически, чуть ли не больше, сократилось до 61 тысяч», — сказала она.