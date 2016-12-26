Новая индийская МБР «Агни-5» прошла успешные испытания

Индийская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Агни-5», которая способна нести ядерную головную часть, успешно прошла испытания, передает Times of India со ссылкой на представителя власти страны.

«Тестовый пуск с расчетом на полную дальность признан успешным по всем параметрам», — рассказал собеседник издания.

Ракета была запущена с полигона у побережья восточного штата Орисса на острове Абдул Калам. Однако ей предстоит пройти еще ряд испытаний прежде, чем попасть на вооружение Индии. До этого времени состоялись еще три испытания «Агни-5».

Отмечается, что она станет ракетой с самой большой дальностью: 6 тысяч километров. Ее длина составляет 17 метров, а вес — 50 тонн.