Жильцы аварийных домов из «Левиафана» получили новые квартиры

Правительство Мурманской области сообщило, что 88 жильцов аварийных домов в поселке Териберка получили квартиры в двух новых домах в городе Коле под Мурманском. Об этом пишет ТАСС.

«По программе переселения северян из аварийного жилфонда 88 жителей Териберки получили новые квартиры», — рассказали в правительстве и подчеркнули, что при строительстве этих новых домов применялись технологии энергосбережения.

Отмечается, что Териберка вошла в программу переселения из аварийного жилья в 2014 году. В поселке более 300 людей признаны нуждающимися в переселении. Из них переехали в другое жилье только 11 человек. А остальные будут расселены в новые дома самого поселка, а также других населенных пунктов.

Териберка стала известна благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан», который номинировался на премию «Оскар». В киноработе это поселение показано как символ заброшенности провинциальной России.