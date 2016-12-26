Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 декабря 2016, понедельник, 18:00
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
26 декабря 2016, 17:07
кино Мурманская область

Жильцы аварийных домов из «Левиафана» получили новые квартиры

Фрагмент кадра из фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева
Фрагмент кадра из фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева

Правительство Мурманской области сообщило, что 88 жильцов аварийных домов в поселке Териберка получили квартиры в двух новых домах в городе Коле под Мурманском. Об этом пишет ТАСС.

«По программе переселения северян из аварийного жилфонда 88 жителей Териберки получили новые квартиры», — рассказали в правительстве и подчеркнули, что при строительстве этих новых домов применялись технологии энергосбережения.

Отмечается, что Териберка вошла в программу переселения из аварийного жилья в 2014 году. В поселке более 300 людей признаны нуждающимися в переселении. Из них переехали в другое жилье только 11 человек. А остальные будут расселены в новые дома самого поселка, а также других населенных пунктов.

Териберка стала известна благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан», который номинировался на премию «Оскар». В киноработе это поселение показано как символ заброшенности провинциальной России.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Ту-154
Минобороны опровергло жилеты на жертвах крушения Ту-154
«Приморские партизаны»
ВС отменил оправдательный приговор «приморским партизанам»
Джордж Майкл
СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла
Игорь Конашенков
Российские военные нашли в Алеппо захоронения жителей со следами пыток
Косметическое средство "Боярышник".
Число погибших от отравления «Боярышником» выросло до 77 человек
Архив новостей

Самое читаемое

Спасатели извлекают тела погибших с места крушения Ту-154
Захарова назвала причины злорадства украинских политиков
Ту-154
СМИ сообщили об отсутствии связи вспышки над Черным морем с крушением Ту-154
Черное море зимой
В Черном море найдены обломки Ту-154
Ту-154
Глава Минтранса отверг теракт как вероятную версию крушения Ту-154
Место крушения Ту-154
Найденные после крушения Ту-154 погибшие были в жилетах
17:57 В Иркутской области изъяли 65 тысяч литров самопального алкоголя
17:50 Еще два тела обнаружили в районе крушения Ту-154
17:33 Тимур Бекмамбетов вложился в производство православной женской одежды
17:30 СМИ узнали о попытках убийцы посла РФ стать охранником Эрдогана
17:20 «Bosco di Ciliegi» откроет в Калуге крупное производство одежды

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Татьяна Сорокко
Татьяна Сорокко, 2002
27 декабря 1971 года родилась Татьяна Сорокко, первая российская супермодель
17:08 В Роскомнадзоре появится Молодежная палата
17:07 Жильцы аварийных домов из «Левиафана» получили новые квартиры
16:53 В Уганде около 30 футболистов и болельщиков утонули во время прогулки на лодке
16:48 Газманов вызвался помочь возродить ансамбль имени Александрова
16:39 Дом и участки экс-губернатора Сахалина передали Росимуществу
16:31 Российские военные нашли в Алеппо захоронения жителей со следами пыток
16:26 Минобороны назвало инсинуациями данные о жилетах на жертвах крушения Ту-154
16:17 Молдавский президент снял флаг ЕС со здания администрации
16:12 На московских вокзалах не нашли взрывчатку
16:12 Опрошенные россияне подвели итоги 2016 года
16:07 Обама выразил уверенность в своей победе в случае выдвижения на третий срок
15:41 В Кремле заметили отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ
15:41 Число погибших от отравления «Боярышником» выросло до 77 человек
15:36 В Калуге заработала крупнейшая школа в России
15:26 Минпромторг нашел компромисс для исполнения «пакета Яровой»
15:00 Водолазы обнаружили корпус Ту-154 на дне Черного моря
15:00 В РПЦ не поддержали идею канонизировать доктора Лизу
14:59 ВС отменил оправдательный приговор «приморским партизанам»
14:56 Найденные после крушения Ту-154 погибшие были в жилетах
14:44 Минтранс пообещал открыть Керченский мост в срок
14:29 СК изучает обстоятельства смерти иракского дипломата в Москве
14:28 ФСБ назвала основные версии крушения Ту-154 в Черном море
14:23 Десять слепых в Великобритании получат искусственные глаза
14:12 ИГ взяло ответственность за нападение на посты полиции в Дагестане
14:04 В Москве эвакуировали около 3 тысяч человек с трех вокзалов
13:58 Связанный с Гуцериевыми менеджер возглавил гостиницу «Украина»
13:52 Песков рассказал о возможном запрете Ту-154
13:27 Новая индийская МБР «Агни-5» прошла успешные испытания
13:25 В Черном море найдены обломки Ту-154
13:05 Националисту Демушкину предъявлено обвинение в экстремизме
13:02 Военную базу США решили оставить в японской префектуре Окинава
12:45 Храм Спаса на Крови назван самой популярной достопримечательностью России
12:41 Четыре миллиона россиян решили отнести пенсии в НПФ
12:26 В аэропортах Москвы отменены три десятка рейсов
12:25 Губернатор Кубани объяснил число обнаруженных жертв крушения Ту-154
12:19 Число фигурантов в деле об отравлении в Иркутске выросло до 23 человек
12:17 Египетские летучие мыши оказались мастерами коммуникации
12:15 Генподрядчик «Зенит-арены» сообщил об окончании работ
12:07 Глава СПЧ допустил канонизацию Елизаветы Глинки
12:03 Киев объяснил голосование в Совбезе против Израиля борьбой с оккупацией
11:56 ФБР поздравило пользователей с Новым годом рисунком в Paint
11:46 Анна Кузнецова назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»
11:44 В России на месяц приостановлена продажа непищевой продукции со спиртом
11:32 Лужков рассказал о своем самочувствии
11:30 В Сибири запретят торговлю всей непищевой продукцией со спиртом
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.