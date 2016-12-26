Американский генерал назвал срок ликвидации «Исламского государства»

Генерал Стивен Таунсенд, возглавляющий войска международной коалиции под руководством США, заявил, что окончательно ликвидировать запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство» возможно только к 2018 году, передает Daily Beast.

Но даже после разгрома боевиков в сирийской Ракке и иракском Мосуле, по мнению Таунсенда, они могут обосноваться в пустынной местности между Ираком и Сирией.

Напомним, ранее Госдепартамент США предупредил американцев об опасности их пребывания в Иордании, где, по мнению внешнеполитического ведомства, велик риск атаки со стороны боевиков «Исламского государства».

Кроме того, 20 декабря США сообщили о завершении операции против «Исламского государства» в Ливии.