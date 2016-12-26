СМИ узнали о намерении Трампа отменить 70% указов Обамы

Ньют Гингрич, доверенное лицо избранного президента США Дональда Трапма, сообщил, что после инаугурации его патрона будет отменено до 70% указов, подписанных действующим президентом США Бараком Обамой. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Он заявил, что Трамп может отменить даже те указы, которые в силу обстоятельств не подлежат пересмотру или аннулированию. Гингрич предположил, что их смогут обойти «сообразительные юристы».

«"От отчаяния он беснуется. Он предпринимает серию шагов с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев», — подчеркнул Гингрич, говоря об Обаме.

Во время интервью, в частности, упоминался запрет Обамы на разработку шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах для защиты экосистемы региона.

Кроме того, в беседе с Гингричем обсуждался законопроект, распространяющий «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» на граждан других стран.