В Черном море найдены обломки Ту-154

Спасатели нашли на дне Черного моря недалеко от Сочи обломки, предположительно, принадлежащие упавшему накануне Ту-154. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, часть фрагментов уже поднята на поверхность.

«Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров», — заявил он.

Между тем, источник «Интерфакса» сообщил, что в 1,5 километрах от берега обнаружен, предположительно, фюзеляж самолета. Объект, сообщил источник, глубоко погружен в ил.

Первые обломки лайнера были найдены еще накануне. Поиски бортовых самописцев затрудняет то, что они не оборудованы радиомаяками.

Авиакатастрофа произошла в 5:27 мск 25 декабря. На Ту-154 летел ансамбль Александрова в составе 64 человек, общественница Елизавета Глинка, журналисты центральных телеканалов, военные. Всего на борту были 92 человека. Выживших обнаружить не удалось.

В качестве основных версий крушения рассматривается техническая неисправность и ошибка экипажа. Версию теракта официальные лица отвергают. Версия о плохом топливе, как сообщает со ссылкой на источник Govoritmoskva.ru, не подтвердилась.