Спасатели нашли хвост и двигатель упавшего в Черное море Ту-154

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил об обнаружении хвостовой части и двигателя разбившегося в воскресенье утром самолета Ту-154, совершавшего рейс из Сочи в Сирию, передает РИА Новости.

«Под водой обнаружен еще ряд обломков, которые в настоящее время исследуются водолазами. Один из них – хвостовая часть с фрагментами двигателя», — говорится в сообщении департамента.

В Минобороны уточнили, что все обнаруженные на месте крушения самолета фрагменты переправляются на берег и передаются следственным органам.

«Причины трагедии могут быть установлены только специалистами после обнаружения и исследования бортовых самописцев или черных ящиков», — заявили в оборонном ведомстве, добавив, что их поиск сейчас постоянно ведется на грунте.

Напомним, ранее источник в оперативном штабе поисковой операции сообщил, что на поверхность подняты порядка 80 тел жертв авиакатастрофы.