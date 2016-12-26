Делегация РФ обсудила убийство Карлова с замгенпрокурора Анкары

В Анкаре состоялась встреча заместителя генерального прокурора города Неджипа Джема Ишчимена с членами российской делегации, которая прибыла в Турции с целью принять участие в расследовании убийства посла РФ Андрея Карлова, передает Anadolu.

В сообщении агентства уточняется, что Ишчимен возглавляет отдел по борьбе с преступлениями против конституционного строя.

Встреча замгенпрокурора Анкары и российской делегации длилась около часа, однако о ее подробностях пока ничего не известно.

Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря, выступая на открытии выставки фотографий «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Турецкие власти установили, что в посла стрелял 22-летний Мевлют Алтынташ.

Российское внешнеполитическое ведомство расценило случившееся как террористический акт. Следственный комитет России возбудил по факту убийства посла уголовное дело по статье «акт международного терроризма».