Еще два тела обнаружили в районе крушения Ту-154

На месте авиакатастрофы самолета Минобороны РФ Ту-154 в Черном море обнаружены тела еще двух погибших, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В течение дня найдены двое погибших и фрагменты тел. Всего, таким образом, за время поисковой операции были обнаружены тела 13 погибших», — заявил собеседник агентства.

Источник в медицинских кругах Москвы рассказал, что в столице уже опознано одно тело.

«В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы», — сообщил собеседник ТАСС. Имя жертвы не уточняется.

Отмечается, что для оказания психологической помощи родственникам погибших при крушении Ту-154 работают бригады медиков и психологов.

Ранее сообщалось, что генетическая экспертиза, а также процедура опознания тел будет проходить в Москве.

Авиасудно упало в Черное море практически сразу после вылета из аэропорта Адлера. Оно направлялось в Сирию. На борту Ту-154 находилось 92 человека. Большинство из них — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Жертвами крушения также стали общественница Елизавета Глинка (известная как доктор Лиза), военные и журналисты.