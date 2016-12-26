26 декабря 2016, 16:53
В Уганде около 30 футболистов и болельщиков утонули во время прогулки на лодке
На озере Альберт в Уганде затонуло судно, на котором находились около 30 человек. Об этом сообщает AFP.
На большой лодке плыли члены местной футбольной команды и их болельщики.
«Вода была спокойной, проблема возникла, когда в ходе праздника члены команды и их болельщики перегруппировались на один борт лодки, которая начала раскачиваться. В результате лодка перевернулась, около 30 человек утонули», — цитирует агентство представителя местной полиции.
#BREAKING Some 30 dead in Uganda boat accident on Lake Albert: police— AFP news agency (@AFP) 26 декабря 2016 г.
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