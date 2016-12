В Уганде около 30 футболистов и болельщиков утонули во время прогулки на лодке

На озере Альберт в Уганде затонуло судно, на котором находились около 30 человек. Об этом сообщает AFP.

На большой лодке плыли члены местной футбольной команды и их болельщики.

«Вода была спокойной, проблема возникла, когда в ходе праздника члены команды и их болельщики перегруппировались на один борт лодки, которая начала раскачиваться. В результате лодка перевернулась, около 30 человек утонули», — цитирует агентство представителя местной полиции.

