Киевский суд передумал допрашивать Януковича по видеосвязи

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил об отказе Печерского районного суда Киева допрашивать его клиента по видеосвязи, передает ТАСС.

«В рамках данного суда заявлялось ходатайство лично Виктором Януковичем о его допросе. Странно, но и суд, и прокуратура отказались получать от него показания», — заявил адвокат.

Напомним, в середине декабря киевский суд санкционировал задержание Януковича по ходатайству украинской прокуратуры.

В ноябре Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-президента страны на допрос по делу о государственной измене. Ее глава Юрий Луценко допрашивал Януковича в режиме видеоконференции, при этом бывший украинский лидер находился в Дорогомиловском суде Москвы.