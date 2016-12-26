Опрошенные россияне подвели итоги 2016 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования «Итоги 2016 года: события, люди, оценки. Ожидания от 2017-го». Опрошенные россияне назвали главное событие года, а также определились с лидерами рейтинга в кино, музыке, спорте, телевидении и литературе. Также респонденты назвали политика года. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ВЦИОМ.

Война в Сибири была названа главным мировым событием уходящего года. Так ответили 33% опрошенных россиян. Это же событие занимало первое место и в 2015 году. Тогда 43% респондентов отметили военные действия в Сирии наиболее значимым событием года.

Следующую строку в рейтинге заняли выборы президента Соединенных Штатов (31%), На третьем месте располагаются спортивные события (13%).

Среди резонансных событий в России опрошенные граждане РФ отметили парламентские выборы (10%), допинговые скандалы (7%), а также борьбу с коррупцией (4%).

Политиком года респонденты назвали президента Российской Федерации Владимира Путина. Его кандидатуру отметили 64% опрошенных россиян. На втором месте — глава МИДа РФ Сергей Лавров (18%), на третьем — Владимир Жириновский и Сергей Шойгу (по 7% за каждого). Премьер-министра Дмитрия Медведава политиком года назвали 4% респондентов.

Рейтинг элиты России возглавил также Путин. За него отдали свой голос 77% опрошенных граждан страны.

Лидером рейтинга спортсменов названа Елена Исинбаева (8%).

Актерами года стали Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков (5%). А лучшим фильмом 2016 года 5% опрошенных россиян назвали «28 панфиловцев».

Первое место в рейтинге музыкантов года снова досталось Филиппу Киркорову (7%).

Писателем года 3% респондентов назвали Дарью Донцову.

Рейтинг телепередач возглавили проекты Первого канала. Больше всего голосов набрало ток-шоу «Пусть говорят» (11%).

Эксперты пришли к выводу, что опрошенные граждане вкладывают в ожидания от 2017 года больше позитивного настроя по сравнению с прошлым годом. Соответствующий индекс вырос до 63% вместо прежних 60%. При этом 45% респондентов уходящий 2016 год провожают с оптимизмом и лишь 12% — с пессимизмом. А 42% опрошенных не испытывают ни подъема, ни негативных эмоций в связи с наступлением Нового года.

Положительным для себя и своей семьи 2016 год отметили 52% респондентов, а 47% сказали, что год был скорее тяжелым.

Опрос ВЦИОМ проведен 17-18 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах России. Объем выборки составил 1600 человек.