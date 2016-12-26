В Роскомнадзоре появится Молодежная палата

В Роскомнадзоре будет создана Молодежная палата. Это объединение войдет в консультативный совет при ведомстве, говорится на сайте Роскомнадзора.

В составе Молодежной палаты будут представители студенческих объединений при вузах, общественных организаций и федеральных органов власти.

Письма-приглашения для участия в новом консультативном органе Роскомнадзор разошлет в январе 2017 года, а первое заседание палаты состоится в марте 2017 года.

Отмечается, что активистам из Молодежной палаты должно быть до 30 лет. У всех них «будет возможность участвовать в обсуждении и реализации проектов в области персональных данных, [они смогут] предлагать решения важнейших задач».