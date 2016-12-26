26 декабря 2016, 07:49
Захарова назвала причины злорадства украинских политиков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что ей вполне понятны причины, по которым некоторые украинские политики в соцсетях выразили радость по поводу гибели 92 человек в катастрофе Ту-154 в Сочи.
«Мы очень хорошо понимаем эти причины и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами», — написала Захарова.
Она также предложила блокировать «глумящихся на крови».
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