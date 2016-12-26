Генподрядчик «Зенит-арены» сообщил об окончании работ

Компания «Метрострой», генеральный подрядчик строительства футбольного стадиона «Зенит-арена» в Петербурге, сообщила об окончании строительных работ.

«Строительные работы закончены. Соответствующие документы [о сдаче спортивного объекта] будут подписаны сегодня», — сообщила в твиттере представитель «Метростроя» Екатерина Гигиняк.

Меду тем, как пишут «Невские новости», приезд официальных лиц на стадион перенесен, точная дата сдачи объекта пока не известна.

Стадион на Крестовском острове Петербурга перейдет футбольному клубу «Зенит» в марте 2017 года.

23 апреля 2017 года там должен пройти премьерный для стадиона матч: на новом поле «Зенит» примет «Урал» в рамках очередного тура Российской футбольной премьер-лиги.