«Аэроэкспресс» предупредил о подорожании билетов

«Аэроэкспресс» объявил о повышении с 4 января 2017 года цен на билеты до московских аэропортов и обратно в столицу, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Изменения, как пояснили в «Аэроэкспрессе», коснутся только билетов, приобретаемых в кассах аэропортов и вокзалов, а также в терминалах — «билетопечатающих автоматах».

При покупке билетов указанными способами их цена составит 500 рублей за одну поездку в вагоне стандартного класса.

Оформление билетов в электронном виде будет производиться по прежней цене — 420 рублей по тарифу «Стандарт». Совершить покупку таким образом можно на сайте «Аэроэкспресса» или через одноименное мобильное приложение.

«Таким образом, скидка на электронные билеты составит 16%», — говорится в сообщении транспортной компании.

Стоимость билета в бизнес-класс (1000 рублей), популярных тарифов «Семейный» (990 рублей), «Групповой» (990 рублей), «Детский» (130 рублей) и абонементов останется без изменений, уточнили в компании.

Повышение цен на билеты класса «Стандарт» в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса» объяснили ростом инфляции в нынешнем году. «Тарифная политика остается гибкой и учитывает интересы различных категорий пассажиров», — говорится в сообщении.

Исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров отметил, что компания даже «в непростых экономических условиях» удерживает уровень цен онлайн-билетов. «Мы будем делать ставку именно на развитие электронных каналов продаж», — добавил он.

В сообщении пресс-службы компании отмечается, что в уходящем году объем продаж на сайте и через мобильное приложение стабильно увеличивался.