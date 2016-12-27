Минюст не поддержал введение принудительного учета ВИЧ-инфицированных

Минюст РФ выступил против инициативы об обязательной постановке на учет ВИЧ-инфицированных, и предупредил, что не поддержит эту идею в целом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад, поступивший в распоряжение редакции.

В документе приводится мнение специалистов Роспотребнадзора, которые заявили, что ​«элементы принуждения и давления на людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не будут способствовать созданию доверительных, партнерских отношений между медучреждением и пациентом».

Эксперты Российской правовой академии Минюста настаивают, что инициатива сделает возможной отмену анонимной сдачи анализа на ВИЧ, что, в свою очередь, спровоцирует распространение заболевания.​

По состоянию на 20 января 2016 года в России зафиксирован миллион ВИЧ-инфицированных.

В конце сентября представитель Минздрава РФ Олег Салагай объявил, что ведомство не поддерживает инициативу об обязательной постановке на учет ВИЧ-инфицированных. Он назвал эту идею «достаточно противоречивой с этической стороны».

В середине ноября глава комиссии Общественной палаты по соцподдержке и качеству жизни Владимир Слепак во время проведения круглого стола на тему «Социально-экономические последствия распространения ВИЧ-инфекции в России» призвал выявить виновных в распространении вируса иммунодефицита в России и наказать их «по всей строгости закона». Он назвал ВИЧ-инфицированных и наркопотребителей «одной и той же группой риска» и предложил не выпускать их за границу.