Вице-губернатора Петербурга могут отправить в отставку

Последние несколько месяцев в правительстве Петербурга и региональных силовых ведомствах говорят, что вице-губернатора города Игоря Албина освободят от должности вскоре после НГ. Возможно – с уголовным преследованием за ненадлежащий контроль за расходованием бюджетов при строительстве стадиона «Зенит», сообщает Telegram-канал «Методичка».

Эти сведения появились еще до вчерашних новостей о задержке сдачи стадиона. До недавнего времени Албин пользовался поддержкой губернатора Полтавченко (которому постоянно приходилось защищать своего протеже в Москве), однако этот ресурс подошел к концу.

Основной причиной возможной отставки Албина считается не только недовольство скандальным долгостроем в Москве и привод Албиным на стройку «своих» компаний. Свою роль сыграли накопившиеся претензии к близкому окружению и родственникам вице-губернатора, которые имеют бизнес-интересы в обеих столицах, вступая при этом в конфликт с бизнесменами, у которых есть поддержка в «силовой вертикали».

В этой ситуации Албин – наиболее вероятный кандидат на роль козла отпущения: в отсутствие поддержки губернатора его шансы сохранить место близки к минимальным.