В Кремле прокомментировали назначение нового посла РФ в Турции‍

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном назначении полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на должность нового посла России в Турции, сообщает РИА Новости.

«Первый раз слышу», — цитирует агентство слова Дмитрия Пескова.

Ранее Михаил Бабич претендовал на пост посла России на Украине, но Киев его кандидатуру не утвердил, заявив, что не может рассматривать кандидатуру посла России из-за событий в Донбассе.

Позже Киев согласился сотрудничать с новым спецпредставителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной, которым стал бывший министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Посол России Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавший был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее служивший в турецкой полиции.