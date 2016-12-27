В Подмосковье мужчина ворвался в банк с угрозой взорвать его

В одно из подмосковных отделений банка ВТБ ворвался неизвестный мужчина с угрозами его взорвать. Он продемонстрировал сотрудникам учреждения пояс на своем теле и заявил о прикрепленной бомбе, передает Life.ru со ссылкой на неназванный источник.

Сообщается, что злоумышленник находился в банке в Орехово-Зуево, куда сразу же прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорой медицинской помощи.

Полицейским удалось задержать мужчину, при задержании он нанес себе несколько ножевых ранений и от сильной кровопотери потерял сознание.

Сотрудники правоохранительных органов передали задержанного медикам, которые доставят его в больницу.

На данный момент неизвестны причины, побудившие мужчину ворваться в банк.